Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp tespit etmek köylerde incelemelerde bulunuyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp tespit etmek köylerde incelemelerde bulunuyor.

Vali Mahmut Çuhadar, devlet yatırımlarının köylerde en iyi şekilde uygulanması, kırsal kesimin daha yaşanabilir kılmak, modern altyapısı tamamlanmış bir yaşam alanı haline getirmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine Adıyaman merkeze bağlı Yenice, Toptepe, Kemerkaya ve Kalburcu köyleriyle devam etti.

Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerine Yenice köyü ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, köyün ihtiyaç ve talepleri ile vatandaşın istek ve sorunlarını birebir dinledi.

Ardından Toptepe köyüne geçen Vali Çuhadar, köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyerek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toptepe köyündeki temaslarının ardından Kemerkaya köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Köy odasında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Çuhadar, gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak karşılamadan dolayı Kemerkaya halkına teşekkür etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Kemerkaya köyünde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledikten sonra Kalburcu köyüne geçti.

Kalburcu halkıyla sohbet eden Vali Çuhadar, vatandaşın ilettiği sorunları tek tek not aldırarak, bu talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getireceklerini ifade etti.

Ziyaret ettiği köylerde okulları da gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Mahmut Çuhadar, öğrencilere derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, okulun ihtiyaç ve talepleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp tespit etmek amacıyla Adıyaman’ın köylerini karış karış gezdiklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz köy gezilerimize bugün merkeze bağlı Yenice, Toptepe, Kemerkaya ve Kalburcu köyleriyle devam ediyoruz. Bugün köylü kardeşlerimizin problemlerini dinlemek ve bunlara çözüm bulmak amacıyla buradayız. Gerek İl Özel İdaremiz gerekse de merkez köylere hizmet götürme birliğimizin çalışmalarını tamamladığı köylerde asfalttan kilitli parkeye, altyapıdan çocuk oyun parkları ve taziye evlerine kadar birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürerek köykent ayrımını ortadan kaldırdığını görüyoruz. Yapılan bu hizmetlerle birçok köyümüz adeta Kasaba görünümüne kavuşmuş durumda. Bundan sonra da vatandaşlarımızın sosyal alanda ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Devletimizin şefkat eli her daim vatandaşımızın yanında olacaktır” diye konuştu.