İzmir’den deprem bölgesine toplam bin 345 personel ve 32 ekip aracının sevk edildiğini belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yardımların İzmir Valiliği koordinasyonunda, valiliğin belirttiği hesaplara ve belirteceği depolar vasıtasıyla yapılmasının önem arz ettiğinin altını çizdi.

İzmir’den deprem bölgesine toplam bin 345 personel ve 32 ekip aracının sevk edildiğini belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yardımların İzmir Valiliği koordinasyonunda, valiliğin belirttiği hesaplara ve belirteceği depolar vasıtasıyla yapılmasının önem arz ettiğinin altını çizdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki ve Elbistan ilçesindeki 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’deki çeşitli kuruluşlardan görevlendirilen personeller, deprem bölgesine doğru yola çıktı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde, deprem bölgesi için yola çıkan destek ve koordinasyon ile ilgili açıklamalar yaptı.

"24 saat esaslı çalışmaya geçmiş durumdayız"

Vali Köşger, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi’nde 24 saat esaslı çalışmaya geçtiklerini söyledi. Köşger, "Yakın zamanda deprem faciasını yaşamış ve yaralarını sarmaya çalışan bir il olarak dayanışmanın acıyı paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Deprem olduğunu haber alır almaz İzmir’de Deprem Koordinasyon Merkezimizi harekete geçirdik. İçinde bulunduğumuz salonda24 saat esaslı çalışmaya geçmiş durumdayız, 3 vali yardımcının koordinasyonuyla çalışmalarımız sürdürüyoruz. Sabahleyin burada ilin ileri gelenleriyle, garnizon komutanları, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle İzmir’de depremin yaraların sarılması konusunda yardımların nasıl koordine edileceğini konuştuk. Milli Savunma Bakanlığımız ve Genel Kurmayımızın koordinasyonuyla askeri kargo uçakları da dahil olmak üzere sivil havacılıktan temin ettiğimiz uçaklarla bölgeye hem insanı hem ayini yardımları intikal ettirmeye çalışıyoruz. Deprem sırasında organize olmamış ve erken gönderilmiş yardımlar zaman zaman sıkıntıya sebebiyet veriyor. Bu yardımları AFAD Yönetim Başkanlığı’nın koordinasyonuyla yerine ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Toplam bin 345 personel ve 32 ekip aracı deprem bölgesine görevlendirilmiştir"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Şu ana kadar İzmir AFAD’dan 3 arama kurtarma aracı, 2 arama kurtarma köpeği ve 30 personel Osmaniye’ye, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden 7 UMKE timi, 30 personel, 5 112 ambulans ekibi, 16 personel, 1mobil kurtarma aracı Hatay’a bugün, 200’ü aşkın sağlık personelini deprem bölgesine saat 18.00’de kalkacak özel bir uçakla göndereceğiz. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 araç ile 2arama kurtarma ekibi Osmaniye’ye, 73Çevik Kuvvet ve polis memuru Kahramanmaraş’a, 50 arama kurtarma ekibi Osmaniye’ye, 50 personel Hatay’a gönderilmiş bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığından ve Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığından toplam bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığından 20 personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan6 itfaiye aracı, 30 personel,2 köpek, 7 araç ve 1yemek tırı ile 41 personel Osmaniye’ye gönderilmiştir. Türk Kızılay İzmir Şubesi’nden 25 personel, 20 gönüllü ve 6 aracı da Kahramanmaraş’a, GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneğinden 17 görevli ve 2 araç, SAR Arama Kurtarma Derneği İzmir Şubesi’nden de 12 görevli ile 3 aracın Osmaniye’ye yola çıktı. İlimizden şuana kadar toplam bin 345 personel ve 32 ekip aracı deprem bölgesine görevlendirilmiştir; bunlar havayoluyla intikal ettirilmiştir. 490 yatak, 253 çadır, 2 bin 453 battaniye, 540 yastık ve çarşaf gibi de acil ihtiyaç malzemeleri de bölgeye intikal ettirilmiştir. Hasar ve tespit çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden 170 kişilik bir ekip de bölgeye intikal etmiştir.Ayrıca81 iş makinesi bölgeye sevk etmek üzere yola çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

Yardımların Valilik koordinesinde yapılması önemli

Deprem bölgesine ulaştırılması planlanan yardımların valilik koordinesinde gerçekleşmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Vali Köşger, "İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası ve Esnaf Odası, MÜSİAD, ASKOM gibi kurumlar da ayni ve nakdi yardım için çalışmalarına katkıda bulunma çalışmalarını iletmişlerdir, bunlara da gerekli izinlerle ilgili gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Depremde ilk anda ihtiyaç olan çadır, ısıtıcı, bebek bezi, maması, hijyen malzemeleri, bot, mont, battaniye ve kış giysilerine ihtiyaç duyuluyor. Türk Kızılay’ı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi’nde bu malzemeler toplanacak ve Ankara AFAD Yönetim Başkanlığımızın yönlendirdiği bölgelere sevki sağlanacaktır. Yardımların tek elden koordinasyonu önem taşımaktadır, koordine olmamış yardım hem yolda heba olma hem de gittiği yerde de sıkıntıya sebebiyet verme gibi durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Yardımların İzmir’den Valiliğimiz koordinasyonunda, valiliğimizin belirttiği hesaplara ve belirteceği depolar vasıtasıyla yapılması önem arz etmektedir" sözlerine yer verdi.