10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İzmir turizmiyle ilgili sözleri dikkat çeken Vali Köşger, "İzmir’de 80 bin yatak var. Bunun 40 bini turistik belgeli nitelikli yatakken, 40 bini belediye belgeli. 80 bin yatakla İzmir’de turizmi patlatamazsınız. Tanıtmaya çalışırsanız da birinci sene patlattığınızda ikinci sene rezil olursunuz. O yüzden nitelikli yatak sayısını artırmamız lazım" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İzmir turizmiyle ilgili sözleri dikkat çeken Vali Köşger, "İzmir’de 80 bin yatak var. Bunun 40 bini turistik belgeli nitelikli yatakken, 40 bini belediye belgeli. 80 bin yatakla İzmir’de turizmi patlatamazsınız. Tanıtmaya çalışırsanız da birinci sene patlattığınızda ikinci sene rezil olursunuz. O yüzden nitelikli yatak sayısını artırmamız lazım" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hitabının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Köşger; Çeşme Projesi, Kemeraltı Çarşısı, Yeni Yüzyıl İktisat İzmir Kongresi gibi İzmir’i yakından ilgilendiren pek çok konu hakkında değerlendirmede bulundu. İzmir’de 40 bini nitelikli olmak üzere 80 bin yatak kapasitesi olduğunu ve 80 bin yatakla turizmin patlamayacağını vurgulayan Vali Köşger, önce altyapının oluşturulması gerektiğini altını çizdi.

“Her yıl farklı temalarda iktisat kongresini yinelememiz lazım”

17 Şubat’ta, İzmir iktisat Kongresi’nden 100 yıl sonra gerçekleşecek Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi’nin binasına ilişkin bilgi veren Vali Köşger, “Olağanüstü bir gayretle gece-gündüz çalışılıyor. 100 yıl sonra Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’nin gerçekleştirildiği binanın yerinde, dış görseli itibariyle orijinal haline uygun bir binada yetkin akademisyenler ve uygulamacılar marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılının değerlendirileceği bir iktisat kongresini Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Maalesef zamanında binaya sahip çıkılmamıştı. O binayı tekrar ihya ediyoruz. Buradan da öneride bulunuyorum; her yıl farklı temalarda İzmir’de iktisat kongresini yinelememiz lazım. Örneğin önümüzdeki yıl Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ekonomik ilişkileri üzerine bütün Türk Cumhuriyetlerinin katılacağı bir iktisat kongresi yapalım. Sonraki Türkiye ve Orta Doğu olsun, bir sonraki Türkiye ve Balkanlar olsun. Bu kongre, belki giderek tüm dünyayı gündeme alan İzmir’in kongreler şehri olması yolunda bir başlangıç olsun” dedi.

İzmir’e teknoloji serbest bölgesi

İzmir’in önder şehir olması ile ilgili yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Vali Köşger, şöyle devam etti: “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez ama hedefin varsa yandan esen rüzgarla da yol alırsın. İzmir’in bir hedefinin olması lazım. İzmir, müthiş potansiyeli olan bir şehir. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. İzmir’in Türkiye’nin teknoloji başkenti olması gerektiğini söylüyorum. Bunu söylerken afaki şekilde söylemiyorum. İzmir’in, diğer şehirlerden ayrıştığı alan teknoloji, bilişim ve inovasyondur. İzmir’in harekete geçmesi lazım, hareketlendirmeye çalışıyoruz. İzmir’de teknoloji serbest bölgesi olmasıyla ilgili önerim var, çalışmaları devam ediyor. Alsancak’ta eski endüstriyel bölgenin serbest bölgeye dönüşmesini öneriyoruz.”

“80 bin yatakla İzmir’de turizmi patlatamazsınız”

Hitabının ardından gazetecilerin sorduğu soruları yanıtlayan Vali Köşger, “Çeşme Projesi, İzmir’e seviye atlatacak bir proje. İzmir’de 80 bin yatak var. Bunun 40 bini turistik belgeli nitelikli yatakken, 40 bini belediye belgeli. 80 bin yatakla İzmir’de turizmi patlatamazsınız. Tanıtmaya çalışırsanız da birinci sene patlattığınızda ikinci sene rezil olursunuz. O yüzden nitelikli yatak sayısını artırmamız lazım. Önümüzde böyle bir proje var ve bu bütün taraflarla istişare edilerek yürütülüyor. Oradan alınan geri beslemelerle proje revize ediliyor. Bütün unsurlar düşünülüyor” diye konuştu.

“İlk aşamanın projesi devam ediyor”

Yatak sayısının 100 binden 35 bine inmesinin sebebini de açıklayan Vali Köşger, şöyle devam etti: “Bu iki aşamalı bir proje. Önce bir safhada Cumhurbaşkanlığı kararıyla belli bir hektar Çeşme Turizm Bölgesi olarak ilan edilmiş, ikinci aşama daha da genişletilerek belli bir projeye ulaştırılmış. Yargının yürütmesini durdurduğu, ikinci aşamadır. İlk aşamadaki 9 bin 574 hektar alan, sonraki genişlemeyle birlikte 12 bin 145 hektara ulaşıyordu. Yargı, ikinci aşamada genişletilen alanın yürütmesini durdurdu. İlk aşamanın projesi devam ediyor ve bakanlıkta onay bekliyor. Onay çıktıktan sonra burada turizmle ilgili yatırımlar devam edecek. İzmir’in daha iyi hale gelmesi için harekete geçilmesi gereken hangi alan varsa harekete geçmeye çalışıyoruz. İzmir’i süratli bir şekilde dönüştürmek için gayret lazım. O hedefe doğru bütün unsurlarla hedefe ilerlememiz lazım.”

“Sihirli iksir değil”

Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için hazırlanan dosya ile ilgili soruya yanıt veren Vali Köşger, “İzmir’in turizm kapasitesini kullanmadığını hepimiz biliyoruz. İzmir’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde iki tane eseri var. Efes ve Bergama miras listesinde. Türkiye’deki 17 eserin 2’si İzmir’de. 3 tane de geçici listede yerimiz var. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almak, sanki bütün sorunları çözecek sihirli iksirmiş gibi takdim ediliyor. Sizin iki tane dünya miras listesinde yeriniz var. Bu iki yer turizminize ne katkı sağladı; İzmir’e 1 milyon 200 bin turist geliyor. İzmir’deki 80 bin yatağın 40’ı nitelikli. 80 bin yatağın tümünü kullansak, bir turist ortalama bir hafta kalsa 52 haftayı 80 binle çarptığımızda 4 milyon ediyor. İzmir’e getirebileceğiniz en fazla turist sayısı 4 milyon. Bu çok basit ve 365 günün dolu olduğunu varsayarak yapılan bir hesap. Siz Kemeraltı’nı miras listesine çıkarırsanız turist gelse bile ağırlayacağınız yatak yok. Önce altyapıyı oluşturmamız lazım” sözlerine yer verdi.

“Belirlenmiş bir hedef yok”

İzmir’in turizmde ne yapmak istediğine dair belirlenmiş bir hedefi yok olmadığını vurgulayan Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir dil birliği yok, bir sembol veya amblem birliği yok. Şimdi bu tanıtım unsurlarını tek çatı altında topladık. İzmir’i nasıl tanıtacağımızı çalışıyoruz. Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alması lazım, bekliyoruz ama önce Kemeraltı’nın çevresinin düzeltilmesi lazım. Oradaki tarihi dokunun ortaya çıkarılması, bazı çirkinliklerin kaldırılması lazım. Turist memnun kalmazsa daha önce gelenin yarısı bile gelmez. Önce kendimizi hazırlamamız lazım. İzmir’in nitelikli yatak kapasitesi başta olmak üzere kapasitemizi artırmamız lazım. Gemiler geliyor, İzmir’in hikayesi yok diye yolcu indirmemeye başladılar. Kuşadası’na gidiyorlar, İzmir’i pas geçip İstanbul’a gidiyorlar. İzmir’in hikayesini oluşturmamız lazım. Elimizde son derece değerli materyaller var. İzmir’in rakibi Barselona, Milan’dır. Buralarla rekabet etmesini sağlamamız lazım. Her şeyden önce altyapımızı hazırlamamız lazım. Bu uzun soluklu, hedefi belli ve gayret isteyen çalışmalarla olabilir. Bu imajı inşa etmemiz lazım. İzmir, işlenmeyi bekleyen bir pırlanta. Kalacak yerler oluşturmazsanız, yeni aktiviteler oluşturmazsanız, buraya özgü ürünler üretip satamazsanız turizmden ne anladık? Turist gelip şehrin sokaklarını dolaşır, çöpünü bırakır gider. Hiçbir şeye faydası olmaz.”

Konak Pier ve Kemeraltı arasında yeşil alan

Yeni kongre binasında 700 kişilik amfi salon olacağını ifade eden Vali Köşger, “Orijinalindeki gibi ortasından yol geçen bir bina inşa ediyoruz. Hemen bitişikte Vakkıflar’a ait bir alan vardı. Buranın hareketlenmesinden sonra bir iş adamı orayı yap-işlet-devret ile aldı ve altını iş hanı, üstünü de 76 odalı tarihi otele dönüştürecek. Apartmanları kaldırıp Konak Pier ile arayı birleştirip orayı yeşil alan yapmak gibi bir düşüncemiz de var. O da gerçekleşirse Kemeraltı’nın bir girişi Konak Pier ile bütünleşik şekilde tarihi dokunun içinden geçerek gerçekleşmiş olacak. Kemeraltı’nı bu şekilde getirirsek miras listesine girse de girmese de bir çekim merkezi olacak” diye belirtti.

5 yıldızlı 360 odalı termal otel

Vali Köşger, yapılması planlanan yapılarla ilgili şu bilgileri verdi: “Hükümet Konağı’nın arkasını yıkıyoruz. Orada daha önce adliye binası varmış. O adliye binası Osmanlı döneminde yapılmış bir liseymiş. Onun fotoğraflarını bulduk ve bundan hareketle orada tarihi dokuyla uyumlu bir İzmir Valiliği birimlerini toplayacağız. Balçova Termal Oteli’nde de 5 yıldızlı 360 odalı termal otel konseptinde bir planın son aşamasına geldik. Aqua dahil bu alana otel inşaatı ile ilgili süreç başlayacak.”

“Kirletenin cezasını çekmesi lazım”

Vali Köşger, Gaziemir’deki nükleer atıkla ilgili soruya, “Bu konu İzmir’in gündeminde uzun zamandır olan bir konu. Orada bir şahıs özel mülkünde üretim yaptığı uygunsuz maddeler getirmiş. Sonrasında da kirlettiği sahanın devletten ya da belediyeden temizlenmesini bekliyor. Vatandaş kirlettiği yeri temizlememekte ısrar ediyor. Sorun çözülmek üzere diye biliyorum. Kirletenin cezasını çekmesi lazım” yanıtını verdi.

“Bazı arkadaşlar bir bardak suda fırtına koparmayı seviyor”

Yıkılan Buca Cezaevi alanı ile ilgili askıya çıkan plana itiraz eden belediye ve sivil toplum kuruluşlarının olmasına ilişkin soruya Vali Köşger, “Bu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyeler arasında olan bir konu ama İzmir’de bazı arkadaşlar bir bardak suda fırtına koparmayı seviyor. Anladığım kadarıyla burada da yine hiç gereksiz şekilde bir şeyler köpürtülmeye çalışılıyor. Orası cezaeviyken devlet oradaki cezaevini kapattı, yapılaşma haklarından da vazgeçiyor. Minimal bir yapılaşma ile yeşil alana dönüşeceği ile ilgili bilgi var ama sanki farklı bir şey varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konudaki kanaatim bu” cevabını verdi.

“Bin 656 konut ve 186 işyeri teslim edildi”

Vali Köşger son olarak 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası yapılan binalarla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “İzmir’de 30 Ekim depreminden sonra 7 proje alanında bin 346 konut ve 184 ticari bina, hak sahiplerine teslim edildi. Rezerv alanda 300 konut olmak üzere bin 656 konut ve 186 işyeri teslim edilmiş oldu. Çalışmalar devam ediyor. Depremzedelerin talepleri doğrultusunda düşük faizli, uzun vadeli bir kredi verilecek. Onların dönüşümü kendilerinin yapması lazım.”

“İzmir’de asayiş berkemal”

Emniyet, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların detaylı sunumunun ardından açıklama yapan Vali Köşger, “İzmir’de 20 bine yakın güvenlik mensubu güvenlik ve asayişi sağlamaya çalışıyor. İzmir’de asayiş berkemal. Allah’ın izni ile bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İzmir’i Türkiye’nin güvenli şehirlerinden biri haline getirmek için gayret ediyorlar” ifadelerine yer verdi.