Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Seyhan Baraj Gölü çevresi ve diğer alanlarda toplamda 135 işgali yıktıklarını belirterek, "100 işgalin önüne geçtik. İşlemleri devam eden 97 işgalle ilgili süreç de titizlikle yürütülüyor. Karataş’taki kamu arazilerinde de aynı şekilde çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Seyhan Baraj Gölü çevresi ile Karataş’taki kamu arazilerinin işgalleriyle ilgili değerlendirme toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Karataş Kaymakamı Necati Aktan ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DSİ Bölge Müdürlüğü Sami Kayhan Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda kamu arazilerinde işgallere yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda bir açıklamada bulunan Vali Köşger, "Kamunun hakkını korumakta kararlıyız. İlimizin cazibe merkezi olan bu bölgelerimizi koruma sorumluluğuyla hareket ediyor ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Seyhan Baraj Gölü çevresi ve diğer alanlarda toplamda 135 işgali yıktık, yaklaşık 100 işgalin önüne geçtik. İşlemleri devam eden 97 işgalle ilgili süreç de titizlikle yürütülüyor. Karataş’taki kamu arazilerinde de aynı şekilde çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İdare aleyhine açılan yürütmeyi durdurma ve tahliye masraflarına ilişkin davaların tamamının idare lehine sonuçlandığını belirten Vali Köşger, "Bu süreçte işgalcilere 482 bin 467 TL masraf tahakkuk ettirdik. Ayrıca, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na muhalefet eden 4 işgalciye de 371 bin 727 TL para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kurum temsilcileriyle düzenli olarak toplantılar yapıldığını vurgulayan Vali Köşger, "Oluşturulan Tahliye Komisyonunca, işgal tespitleri yapılarak gerekli işlemler yürütülüyor. İşgallerin sonlandırılması için önce işgalciye 5 günlük süre tanınıyor, sürenin dolmasının ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak tahliye işlemleri gerçekleştiriliyor. Kamu gücüyle yapılan tahliyelerin masrafları da işgalcilerden tahsil ediliyor" diye konuştu.

Vali Köşger, kamu arazilerinin korunması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Devletin malını izinsiz kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz, kamunun hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.