17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresine ev sahipliği yapan ve 1979 yılında yıkılan binanın, yeniden aslına uygun bir şekilde yapılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, inşaat alanında incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "17 Şubat’a yetiştirmek için tüm detayları düşünerek çalışıyoruz. Dışı 100 yıl önceki gibi olacak. İçi ise modern ve son teknolojiyle inşa edilecek" dedi.

17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresine ev sahipliği yapan ve 1979 yılında yıkılan binanın, yeniden aslına uygun bir şekilde yapılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, inşaat alanında incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "17 Şubat’a yetiştirmek için tüm detayları düşünerek çalışıyoruz. Dışı 100 yıl önceki gibi olacak. İçi ise modern ve son teknolojiyle inşa edilecek" dedi.

Yeni Türkiye’nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla, 17 Şubat 1923’te Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan İzmir İktisat Kongresine ev sahipliği yapan yapı, 1979 yılında dönemin belediye başkanı tarafından tescillenme aşamasındayken yıkılmıştı. Binanın bulunduğu alan uzun yıllar otopark ve benzeri şekilde kullanırken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, binanın yeniden aslına uygun bir şekilde yapılmasına yönelik talimat vermiş ve çalışmalar başlatılmıştı.

İzmir İktisat Kongre binasının yeniden İzmir’e kazandırılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Binanın inşaatı gün geçtikçe yükselirken, ekipler, 17 Şubat 1923’te toplanan kongrenin 17 Şubat 2023 yılında açılması için yoğun bir çaba harcıyor.

"Kongre binası 17 Şubat’a yetişecek"

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Alanın kongrenin ruhuna yakışmayacak biçimde kullanılmasının İzmirlilerin gönlünde bir yara olduğunu belirten Köşger, yeni binanın 17 Şubat’a yetişeceğini söyledi.

Çalışmalarla ilgili son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Osmanlı Bankası deposu olarak adlandırılan bina, cumhuriyet henüz ilan edilmeden, bağımsızlığın teminini takiben, gerçek bağımsızlığın güçlü ekonomiyle mümkün olacağı düşüncesiyle düzenlenen iktisat kongresine ev sahipliği yapmıştır. Ülkenin yeniden inşasının yaşandığı zor günlerde vatanın birçok il ve ilçesinden bin 135 temsilci, Atatürk’ün önderliğinde İzmir’e gelmiş ve o güç şartlarda I. İktisat Kongresini gerçekleştirmiştir. Kongrede, iktisadî kurtuluşun ulusal ekonomik yapıya geçişle sağlanabileceği başta olmak üzere birçok karar alınmıştır” dedi.

"Arazide Osmanlı dönemine ait kalıntıların bulundu, eserler koruma altına alındı"

Vali Köşger, “İzmir için iktisat kongresinin öneminin farkındayız ve bunu her fırsatta dile getirdik. Kimsenin aklında yokken konuyu farklı bir yönüyle gündeme taşıdık. Birinci aşamada arazinin sahibini bulduk ve ikna ederek, 14 Nisan 2022 itibarıyla arsayı sahibinden satın aldık ve çalışmalara başladık. İkinci aşama ise buradaki arkeolojik alanın kazılması oldu. Burası arkeolojik bilgilere göre İzmir’in iç limanı, dolayısıyla Osmanlı döneminde doldurulmuş bir alan. Arazide Osmanlı dönemine ait kalıntıların bulunması üzerine gerekli kazı çalışmaları yapıldı ve bulunan eserler koruma altına alındı. Sonrasında ise binanın eski görsellerinden faydalanılarak aslına uygun şekilde inşa edilmesi için çalışmalara hız verdik” ifadelerini kullandı.

"İktisat Kongresinin 100. yılında İzmir bu salonda büyük bir toplantıya ev sahipliği yapacak"

Vali Köşger, binanın dışının 100 yıl önceki gibi olacağını, içinin ise modern ve son teknolojiyle inşa edileceğini ifade etti. Kongrelerin bu binada yapılacağını ifade eden Yavuz Selim Köşger, "Binaya girenler, tarihi atmosferi yaşayacak. 2 katlı, 15 metre yüksekliğinde ve 6 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak binada, 750 kişilik konferans salonunun yanında, 6 adet toplantı salonu ile farklı çalışmalara ev sahipliği yapacak sergi alanları yer alacak. Zemin kattaki fuaye alanında ise bina temel kazısından çıkan buluntular sergilenecek. İktisat Kongresinin 100. yılında İzmir bu salonda büyük bir toplantıya ev sahipliği yapacak. İzmir’imizin önde gelen kültür varlıklarından biri olan İzmir İktisat Kongresi binası artık anılarda kalmayacak. İnşa süreci süratle ilerliyor. İnşallah yeni kongre binamızı şubat ayına yetiştireceğiz. Sonrasında da Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından organize edilecek çok uluslu bir kongre ile açılışını yapacağız. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı ve ülkemizin geldiği noktanın değerlendirileceği, bunun yanında ikinci yüzyılla ilgili de vizyonun ortaya konulacağı kongrede, bu konuda yürütülecek çalıştaylar hakkında da çalışmalar yapılacak. 100. yılda, İzmirlilerin özlemini çektiği İktisat Kongresi binamızın açılışını gururla ve büyük memnuniyetle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.