Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’nda bu sene ülkemizin çeşitli illerinden 190, ilimizden 50 ve yurt dışından 10 firma olmak üzere toplam 250 stant ile yer aldı. Fuarı 412 bin kişi ziyaret etti" dedi.

Adana Valiliği himayesinde 17-20 Ekim 2024 tarihlerinde 3’üncüsü düzenlenen Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, yurt içi ve yurt dışından sektörün önde gelen firmaları ile çok sayıda tesbih ve doğal taş meraklısını bir araya getirdi.

Fuarda birbirinden değerli tasarımdaki tesbihler ve doğal taşlarla yapılmış ürünler beğeniye sunuldu. 20 Ekim’de kapılarını kapatan fuara ilişkin önemli açıklamalar yapan Vali Köşger, Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’nın Adana için bir ticari etkinlik olmanın ötesinde, şehrin kültürel ve ekonomik kimliğini pekiştiren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile aynı tarihte düzenlenen fuarın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Vali Köşger, “Adana birbirinden kıymetli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Adana’da fuar ve festival kültürü oluşmuş durumda. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’mız diğer etkinliklere göre daha yeni olmasına rağmen güzel bir sinerji oluşturuyor. Hem sektörün hem de bu alana meraklı olan vatandaşlarımızın bu fuara gerçekten ihtiyacı varmış” dedi.

Tesbihin Türk-İslam kültürünün en özel objelerinden biri olarak sabır ve huzurun simgesi olduğunu, doğal taşların ise hem şifa kaynağı olarak kabul edildiğini hem de sanatsal dokunuşlarla göz kamaştıran ürünlere dönüştüğünü belirten Vali Köşger, “Adana’nın bu mirası sahiplenmesi, sadece kültürel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik bir fırsattır. Zira el yapımı tesbihler ve doğal taşlar yerli ve yabancı turistler için büyük bir ilgi odağı. Bu fuar yerel zanaatkarların ulusal ve uluslararası arenada kendilerini tanıtmalarına fırsat sağlarken Adana’nın sanat ve ticaret potansiyelini daha geniş kitlelere duyuruyor” diye konuştu.

3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’nda bu sene ülkemizin çeşitli illerinden 190, ilimizden 50 ve yurt dışından 10 firmanın toplam 250 stant ile yer aldığı bilgisini veren Köşger, fuarı 412 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Türkiye’de bir ilk olan Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’nın uzun soluklu olması için çaba gösterdiklerini dile getiren Vali Köşger, “Fuarımıza katkıları bulunan belediyelerimize, odalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan’a, Tesbihçiler Derneği Başkanı Rezan Yılmaz’a ve bu işe gönül veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.