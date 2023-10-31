Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda kendisiyle tanışmak isteyen Muhammed Mirza Recep Yıldırım’ı makamına davet etti.

Baba Ferhat Yıldırım’ın kullandığı sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan video da “Anne biz niye Vali amcayı görmeye gitmiyoruz. Yarın zaten okullarda yok keşke bizi davet etsin” ifadelerini kullanan Muhammed Mirza Recep Yıldırım’ı, Ağrı Valisi Mustafa Koç, gönderinin altına “Al getir Mirza’yı yarın Valiliğe bekliyorum. Dertlenmesin, üzülmesin çok öpüyorum onu” şeklinde yorum yazarak makamına davet etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medyadan ulaşarak kendisiyle tanışmak isteyen Yıldırım ailesinin küçük ferdi Mirza’yı makamına davet etti. Ferhat Yıldırım ve eşiyle de bir süre sohbet eden Vali Koç, ailenin küçük oğlu Muhammed Mirza Recep Yıldırım ve kızı Sümeyra Işıl Yıldırım ile yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.