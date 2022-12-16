Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı olan İlhami Çınar’ı ziyaret etti.Ziyarette yaptığı açıklamada muhtarların önemli bir kamu görevini yürüttüğünü belirten Vali Kızılkaya, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek için yoğun çaba sarf eden muhtarlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Muhtarlarımız devletle vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi noktasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çınar, Vali Kızılkaya’ya teşekkür ederek, dernek olarak yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.