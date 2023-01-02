Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yeni yılın ilk iş gününde görev başındaki kamu çalışanlarını ve hastanede yatan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yeni yılın ilk iş gününde görev başındaki kamu çalışanlarını ve hastanede yatan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İlk olarak Bilecik Huzurevi’nde büyükler ile bir araya gelerek yeni yıllarını tebrik Vali Kızılkaya, burada huzurevi sakinleriyle sohbet ederek anılarına ortak oldu. Ardından Sevgi Evlerini ziyaret eden Vali Kızılkaya, "Milletimizin emaneti olan yavrular ile buluşarak yeni yıl sevinçlerini paylaştık" dedi.

Daha sonra sırasıyla itfaiye amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, GAMER, Ertuğrul Gazi Polis Merkezi, jandarma ve emniyet uygulama noktaları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Kızılkaya, Bilecik’te vatandaşların huzur ve güven içerisinde olabilmesi için görev yapan personelle bir araya gelerek yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi.