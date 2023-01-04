Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın ilk eseri olan, ‘Kırsal Alanda Yerel Hizmetlerin Sunumu’ adlı kitabı yayınlandı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın ilk eseri olan, ‘Kırsal Alanda Yerel Hizmetlerin Sunumu’ adlı kitabı yayınlandı.

Vali Kızılkaya, duyduğu heyecanı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda belirterek, “İlk eserim, ilk kitabım, ‘Kırsal Alanda Yerel Hizmetlerin Sunumu’ yayınlandı. Yaşattığı heyecan ve mutluluk paha biçilemez. Kitabımın ilk okuru da Rektörümüz Şükrü Beydemir oldu. Ayrıca raflarında bulunabilecek ilk kütüphane de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olacak. Hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.