Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ile birlikte kent giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti. Ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal’dan bilgi aldı.