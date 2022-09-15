Kıbrıs Gazisi Metin Aktürk, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vali Kızılkaya, Kıbrıs Gazisi merhum Metin Aktürk’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailesinin acısını paylaştıklarını dile getiren Vali Kızılkaya, merhum gaziye Allah’tan rahmet dileyerek ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Büyükşehir altyapı hatlarını güçlendirmeye devam ediyor

Büyükşehir altyapı hatlarını güçlendirmeye devam ediyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.