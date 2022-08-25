Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı olan ve ’Marmaranın Küçük Antalya’sı’ diye adlandırılan Çaltı Köyü’nü ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, çiftçilere yol müjdesi verdi.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı olan ve ’Marmaranın Küçük Antalya’sı’ diye adlandırılan Çaltı Köyü’nü ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, çiftçilere yol müjdesi verdi.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları için Söğüt’e giden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ilk önce Söğütlü çiftçiler tarafından kurulan pazara uğrayarak, burada üreticilerle ve esnafla sohbet etti. Daha sonra Çaltı Köyü’ne geçen Vali Kızılkaya, burada da seralara giden yol güzergahı üzerinde incelemelerde bulunarak üreticilerin istek ve taleplerini dinledi.

"Çiftçilerimiz daha sağlıklı yollarda yaz, kış demeden seralarına rahatlıkla ulaşabilecek"

Ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada; “Bilecik’imizde tarımsal üretim anlamında önemli bir noktada olan ve bölgemizin Antalya’sı olarak tabir edilen Çaltı Köyü’müzde seracılarımızla, çiftçilerimiz ve köy sakinlerimizle bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de taleplerine kulak verdik. Yakın zamanda Çaltı Köyü’müzde hemşerilerimizin ulaşım refahını yükseltecek olan asfaltlama işlemine başlayacağız. Böylece çiftçilerimiz daha sağlıklı yollarda yaz, kış demeden seralarına rahatlıkla ulaşabilecek. Sizler yeter ki üretin, devletimiz her daim üreticisinin yanındadır" dedi.