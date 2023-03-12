Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Faruk Genç ile bir araya geldi.

Vali Yardımcıları Vedat Yılmaz ve Akın Ağca ile birlikte Bahçelievler Mahalle Muhtarı Faruk Genç’i makamında ziyaret eden Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtar Genç ile bir süre sohbet ederek hayırlı vazifeler dileyen Vali Kızılkaya, "Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Mahallemiz adına yapılan her hizmet halkımıza bir teşekkürümüzdür. Hoş sohbetiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.