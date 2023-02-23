Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgelerine yardım kampanyasının devam ettiğini belirterek, kolilerin içinde neler olması gerektiğini açıkladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgelerine yardım kampanyasının devam ettiğini belirterek, kolilerin içinde neler olması gerektiğini açıkladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgesine gönderilmek üzere gıda ve hijyen kolisi yardımlarını toplamaya devam edildiğini söyledi. Kızılkaya, "Değerli hemşerilerimiz deprem bölgesine göndermek üzere ayni ve maddi yardım toplamaya devam ediyoruz. Önceliğimiz hijyen ve gıda kolileri. Hijyen kolisinin içine; 5 adet el sabunu, 1 litre kolonya, 6 adet havlu peçete, 16 adet tuvalet kağıdı, 3 adet ıslak mendil 2 kilo deterjan, 1 litre şampuan, 2 adet diş macunu, 4 adet dış fırçası, 1 adet el kremi, 1 paket kadın pedi. Gıda kolisinin içinde ise, 2 kilo pirinç, 2 kilo bulgur, 2 kilo nohut, 2 kilo mercimek, 2 litre ay çiçek yağı, 0.83 kilo salça, 2 kilo şeker, 0.5 kilo tuz, 1 kilo un, 1 kilo çay, 1 kilo makarna koyarak yardımda bulunabilirsiniz. Yardımlarınızı Atatürk Spor Salonu’na teslim edebilir yada nakdi yardım olarak banka hesaplarına gönderebilirsiniz. Bugünleri birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.