Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya 3 maaşını, kaymakamlar ise birer maaşını depremzedeler için bağışladı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya 3 maaşını, kaymakamlar ise birer maaşını depremzedeler için bağışladı.

Deprem sonrası yapılan faaliyetleri değerlendirme toplantısında ayni ve nakdi yardım kampanyalarının Bilecik genelinde devam ettiğinin altını çizen Vali Kızılkaya, kendisinin üç, ilçe kaymakamlarının birer maaşlarını depremzedeler için bağışladıklarını belirterek bu güne kadar Bilecik’ten 8 milyon 486 bin 375 Lira nakdi yardımın AFAD’a gönderildiğinin bilgisini verdi.

889 personelin ve 117 aracın görevlendirildiğini belirten Vali Kızılkaya, “Toplamda, 43 iş makinesi ve 11 öncü aracı, 121 ayni yardım tırını, 37 bin 552 adet battaniyeyi, bin 947 adet ısıtıcı sobayı, 559 adet tüpü, 335 adet çadırı, 556 bin 910 adet suyu, 163 bin 925 adet giysiyi, 81 bin 937 adet hijyen malzemesini ve 328 bin 91 adet gıda maddesini deprem bölgelerine ulaştırarak afetin yaralarını sarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bugüne kadar Bilecik’e bin 166 afetzedenin gelerek yerleştirildiğini belirten Vali Kızılkaya, il geneli hastanelerimize başvuran afetzede sayısının 234 olduğunu söyledi.