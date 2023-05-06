Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’un direksiyonunda heyecanlı anlar yaşadı.

Vali Kızılkaya vatandaşların görmesi için Bilecik’e getirilen yerli ve milli TOGG ile sokaklarda tur attı. Bilecik Valiliğinin önünden sürüşe başlayan Vali kızılkaya, "Yerli ve millî T10X akıllı cihazımız TOGG ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Milletimizin hayali gerçek oldu. Gururumuz, yerli ve milli otomobilimiz TOGG milletimize çok yakıştı” ifadelerini kullandı.