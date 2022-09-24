Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kızılkaya, Başmüdür Hasçuhadar’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Kızılkaya, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar’ı makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette TMO’nun Bilecik ilindeki faaliyetleri görüşülerek, Vali Kızılkaya çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti.

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