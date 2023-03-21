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Kızılkaya, Söğüt Hamitabat Köyü Cami’sinin açılış törenine katılarak vatandaşlarla birlikte ibadet etti. Cami açılışında dua ederek program sonrası köy halkının istek ve önerilerini dinleyen Vali Kızılkaya, “Dualarla cami açılışı gerçekleştirdiğimiz Söğüt Hamitabat köyümüzde hemşerilerimizle bir araya geldik. Köyümüze kazandırılan camimizde Rabbim nice hayırlı ibadetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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