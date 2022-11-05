Şehit ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Kızılkaya’ya teşekkür etti.

Vali Kızılkaya’ya ziyaret sırasında eşi Nurten Kızılkaya eşlik etti.

Ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, onlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Ardından ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyarette konuşan Vali Kızılkaya, “Şehitlik mertebesine yükselen şehitlerimize minnet ve şükran borçluyuz. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır” dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2017 yılında Hakkari’de şehit düşen Emre Karaaslan’ın ailesini ziyaret etti.

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