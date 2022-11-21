Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, vatani görevini yaparken Şırnak’ta şehit düşen Davut Halıcı’nın ailesini ziyaret etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, vatani görevini yaparken Şırnak’ta şehit düşen Davut Halıcı’nın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, onlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Ardından ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyarette konuşan Vali Kızılkaya, " Vatani görevini yaparken Şırnak’ta toprağa düşen Şehit Davut Halıcı’nın bizlere emaneti olan Hatice annemizi ziyaret ederek hayır duasını aldık. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine olan vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz Rabbim şehidimize rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Vali Kızılkaya’ya ziyaret sırasında eşi Nurten Kızılkaya ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk eşlik etti. Şehit ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Kızılkaya’ya teşekkür etti.