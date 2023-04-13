Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan’da Türk Polis Teşkilatı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Türk Polis Teşkilatı mensuplarıyla iftar sofrasında buluştu. Programda konuşma yapan Vali Kızılkaya, “Kahraman polislerimizle iftar sofrasında buluştuk. 178 yıldır milletimize huzur ve güven veren, her Türk çocuğunun hayallerini süsleyen; Türk Polis Teşkilatı hep var ol” ifadelerini kullandı.