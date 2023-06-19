Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, pazarda vatandaşlarla buluştu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, halkın nabzını tutmak ve vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla pazara ziyaret gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinledi. Vali Kızılkaya, pazaryerindeki esnafları ziyaret ederek onlarla işlerinin durumunu sordu. Aynı zamanda, pazaryerine gelen vatandaşlarla da birebir iletişim kurarak onların memnuniyetini ölçtü ve sorunlarını çözmek için gereken adımların atılacağını belirtti.