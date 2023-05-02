Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Orhan Gazi Cami’nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Vali Kızılkaya Bilecik’e döndü. Ayağının tozuyla Osmanlı dönemi Türk mimari sanatının önemli eserlerinden biri ve ilk kubbeli Osmanlı camisi olan Orhan Gazi Cami’nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı’nın eşlik etti Vali Kızılkaya, çalışmalarla tarihi dokuyu koruyarak nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.