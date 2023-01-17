Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yapımı devam eden “Oba Gençlik Kampı” projesini yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yapımı devam eden “Oba Gençlik Kampı” projesini yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile birlikte halen yapım aşamasında olan “Oba Gençlik Kampı” projesini yerinde inceleyerek çalışmaları yerinde takip etti. Projenin önemine değinen Vali Kızılkaya, “Çalışmalar tamamlandığında Osmanlı ruhunu yansıtan, ecdadımıza yakışır bir proje memleketimize kazandırılmış olacak” ifadelerini kullandı.