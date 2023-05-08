Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; yapımı devam eden spor salonundaki çalışmaları yerinde inceleyerek yaz bitmeden tamamlanıp vatandaşın hizmetine sunulacağı bilgisini verdi.

Vali Kızılkaya, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden 250 kişilik seyirci tribünü ve son sistem spor sahasına sahip spor salonundaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kızılkaya , “250 kişilik seyirci tribünü ve son sistem spor sahasıyla bu yaz bitmeden başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Vali Kızılkaya’ya Bilecik İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin eşlik etti.