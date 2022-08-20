Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar’ı ve dernek üyelerini kabul etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar’ı ve dernek üyelerini kabul etti.

Muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Vali Kızılkaya, muhtarların sorumluluklarının önemine dikkat çekerek vazifelerinde başarılar diledi. Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ise Vali Kızılkaya ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını, mahalle ve köylerin sorunları ile vatandaşların taleplerini rahatlıkla ilgili birimlere aktarma imkanı bulduklarını ifade ederek muhtarlara sunduğu imkanlar ve yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.