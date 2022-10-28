Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya muhtarlarla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya muhtarlarla bir araya geldi.

Kızılkaya, Bilecik’te görev yapan mahalle ve köy muhtarlarını makamında ağırladı. Karşılıklı olarak yapılan çalışmalardan bahsedilen ziyarette Vali Kızılkaya, muhtarların talep ve isteklerini dinledi.

Yürütülen çalışmalarda muhtarlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirten Vali Kızılkaya, bu yıl içerisinde tamamladıkları ve yapmayı planladıkları projelerden bahsetti.