Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okulları ziyaret eden Vali Kızılkaya, dersliklere girerek, 12’nci sınıf öğrencileriyle sohbet etti. Üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine moral vermek amacıyla il ve ilçelerde okul ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Vali Kızılkaya, sohbet ettiği öğrencilerden üniversite hayallerini gerçekleştirmeleri için daha fazla gayret göstermelerini istedi.

Öğrencilere, başarının yanında iyi insan, iyi birey olmanın çok önemli olduğunu söyleyen Vali Kızılkaya, “Sizlerden biraz daha gayret etmenizi ve sınavlarda daha çok başarı elde etmenizi bekliyoruz. Sizler zeki çocuklarsınız. Elinizde ki imkanları iyi kullanarak, başarıya doğru koşmalısınız. Başarı elbette ki önemlidir. Fakat elde ettiğiniz başarılarla birlikte, devlete, millete, içinde bulunduğunuz topluma faydalı bireyler olmanız da çok önemlidir. Sizlerin başarılı, milli ve manevi değerlere önem veren, topluma faydalı bireyler olacağınıza inanıyorum. Üniversite yolunda gireceğiniz sınavlarda başarılı olmanızı diliyorum” dedi.