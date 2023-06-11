Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı Aile Destek Merkezi’ndeki kursiyerler ile bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, Aile Destek Merkezi’nin içerisinde bulunan tekstil atölyesinde eğitim alan ve üretim yaparak ev ekonomilerine katkı sağlayan kursiyerleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, kursiyerlerle yakından ilgilenerek onların emeklerini takdir etti. Kursiyerlerin tekstil atölyesinde aldıkları eğitim ve üretim faaliyetlerinin ev ekonomilerine katkı sağladığını belirtti.

Çocukların da bu merkezde yer alan oyun alanında hem öğrendiklerini hem de eğlendiklerini ifade eden Vali Kızılkaya, "Toplumun ekonomik kalkınmasına destek olmanın yanı sıra, çocukların da eğitim ve sosyal gelişimine önem veriyoruz. Bu nedenle, Aile Destek Merkezi’nin çocuklara yönelik oyun alanının hem eğlence hem de öğrenme amacıyla tasarlandı. Bu merkezler toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük önem taşıyor ve Bilecik’teki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlıyor" dedi.

Ziyaret, Vali Kızılkaya’nın Aile Destek Merkezi’ndeki kursiyerlerin emeklerini görmek, onları desteklemek ve merkezin faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği bir etkinlik oldu.