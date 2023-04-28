Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan’da yapımına devam edilen konteynır alanlarında inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya, bir yandan yapım çalışmaları devam eden bir yandan da vatandaşların yaşamaya başladığı konteynır kentlerde inceleme yaparak vatandaşlarla buluştu. Vali Kızılkaya inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Hemşerilerimizi daha iyi şartlarda konaklatmak için konteynır kentlerde aralıksız yürütülen çalışmaları inceledik. Elbistan’da hayat şartları normale dönene kadar çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Misafir olduğumuz Döndü teyzemiz gibi nice vatandaşımızın devletimize olan inancı gücümüzün kaynağı” ifadelerini kullandı.