Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocuk evlerinde kalan kız çocukları ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocuk evlerinde kalan kız çocukları ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’ya ziyaret esnasında eşi Nurten Kızılkaya eşlik etti. Çocuklar ile sohbet eden Vali Kızılkaya çocuk evlerinde kalan tüm çocukların devlete emanet olduğunu ifade ederek, bu yavruların tek ihtiyacı duyarlı vatandaşların sevgisi ve ilgisi olduğunu dile getirdi.

Kız çocuklarının iş, sosyal ve aile hayatında güçlü bir yer edinmelerinin önemine dikkat çeken Vali Kızılkaya, çocuklarla oyun oynadı.