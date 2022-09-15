Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Kayıtech takımı, Vali Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Kayıtech takımı, Vali Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli araç yarışlarında "Teknofest Kurul Özel Ödülü" alan “Kayıtech E-1” isimli elektrikli aracı üreterek büyük başarı elde eden Kayıtech takımı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, elektrikli araç yarışlarında kurul özel ödülüne layık görülen Kayıtech E-1 aracını inceleyerek başarılı öğrencilerden ürettikleri araç hakkında bilgi aldı.

Vali Kızılkaya, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’teki yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.