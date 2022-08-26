Oyun oynadığı sırada kaybolan ve ekiplerin bulmak için seferber olduğu Efe, ailesi ile birlikte Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti.

Oyun oynadığı sırada kaybolan ve ekiplerin bulmak için seferber olduğu Efe, ailesi ile birlikte Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Efe Fedai Yıldırım evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolmuştu. Kaybolan çocuk 8 saat sonra Sakarya Büyükşehir Terminali’nde bulunarak ailesine teslim edilmişti.

Bunun üzerine Efe Fedai Yıldırım ve ailesi Vali Dr. Kemal Kızılkaya ile bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Kızılkaya Efe ve ailesiyle sohbet eden Vali Kızılkaya minik Efe’ye hediye verdi.

Sohbetin ardından konuşma yapan Vali Kızılkaya; “Efe’nin kaybolmasından dolayı her ne kadar endişeye kapılsak da yavrumuzun sağ salim bulunması bizleri mutlu etti. Tabii ki bu mutluluğu da oyuncakla taçlandırmalıydık” ifade etti.