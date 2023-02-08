Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte vatandaşların kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, bağışçılara teşekkür etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte vatandaşların kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, bağışçılara teşekkür etti.

Kızılay Kan Toplama Merkezi’nde bağışçılarla bir araya gelen Vali Dr. Kızılkaya depremzedeler için bağış yapmaya gelen vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Ardından deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere toplanan yardımları Atatürk Spor Salonu’na giderek yerinde takip etti. Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “İlk andan beri deprem bölgelerine can vermek için kan bağışlamaya koşan tüm Bilecikli hemşerilerime gönülden teşekkür ederim. Böylesine duyarlı bir memlekette hizmet etmek benim için büyük bir gurur. Allah hepinizden razı olsun. Kan bağışlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek” ifadelerini kullandı.