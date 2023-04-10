Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya deprem bölgesinde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile iftar sofrasında buluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bölgede yetim çocuklar ile iftar sofrasında buluştu. Vali Kızılkaya duygularını, “Bugünkü iftar soframızı minik kalpler şenlendirdi, gönlümüz sevgi ve merhametle doldu taştı. Milletimizin emanetleriyle güzel hatıralar biriktirdik” şeklinde ifade etti.