Toplantıya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile birlikte katıldı. Toplantıda huzur ve güvenin korunmasına yönelik alınan tedbirler değerlendirilerek yürütülecek olan uygulamalar görüşüldü.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirilen video konferans sistemiyle düzenlenen güvenlik ve koordinasyon toplantısına katıldı.

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