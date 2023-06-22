Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Küplü Köyü’nde düzenlenen Hıdrellez kutlamalarına katıldı.

Vali Kızılkaya, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Küplü Köyü’ndeki çocuklara hediyesi olan eğlence parkının açılışını, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile birlikte gerçekleştirdi. Vali Kızılkaya, renkli ve coşkulu Hıdrellez kutlamalarında halkla bir araya geldi. Küplü Köyü’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, geleneksel Hıdrellez ritüelleri ve oyunları sergilendi.

Hıdrellez kutlamalarının yanı sıra, Vali Kızılkaya ve AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, çocuklara yönelik olarak düzenlenen eğlence parkının açılışını gerçekleştirdi.