Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hayatını kaybeden gazinin ailesini ziyaret etti.

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs kahramanı Ahmet İleri’nin ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını belirten Vali Kızılkaya, "Gazi Ahmet amcamızın ailesini hanelerinde ziyaret ettik. Rabbimden şehitlerimize ve tüm hayatını kaybetmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Devlet millet olarak şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin daima yanındayız” dedi.