Bilecik’te Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni, Vali Kemal Kızılkaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik’te Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni, Vali Kemal Kızılkaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazilere minnet duygusunun bir ifadesi olarak kutlanan “Gaziler Günü” vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene; Vali Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na Vali Kızılkaya tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Vali Kızılkaya, törenin ardından gaziler ve yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Kahraman gazilerin vatan uğruna verdikleri kutsal mücadelenin önemine dikkat çeken Vali Kızılkaya, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanını verdiği günü Gaziler Günü olarak kutluyoruz. Vatanımızın her bölgesinde özgürce yaşayabiliyorsak, al yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bize öyle büyük bir hediye bıraktılar ki tüm varlığımızla korumaya çalışıyoruz. Ülkemizi şehit ve gazilerimizden aldığımız gibi biz de gelecek nesillere emanet edeceğiz” dedi.