Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan’da açılan sosyal markette inceleme yaptı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan sosyal market kapısını vatandaşlara açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bölgede koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; gıda, tekstil, hijyen malzemelerinin yer aldığı sosyal markette inceleme yaparak vatandaşlar ile bir araya geldi. Vali Kızılkaya inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Biz, bir ve beraber olduktan sonra eksikler tamamlanır, yaralar sarılır, memleketimiz yeniden ayağa kalkar” ifadelerini kullandı.