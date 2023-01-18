Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Edebali Ortaokulu Okul Aile Birliğini Başkanı Süreyya Güven ve birlik üyelerini makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Edebali Ortaokulu Okul Aile Birliğini Başkanı Süreyya Güven ve birlik üyelerini makamında kabul etti.

Edebali Ortaokulu Okul Müdürü Mustafa Ejder, Okul Aile Birliğini Başkanı Süreyya Güven, birlik üyeleri, okulun öğretmen ve öğrencileri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Öğrenciler ziyarette Vali Kızılkaya’ya Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından okul bahçesinde yapılan genişletme ve çevre düzenlemesinin resmedildiği tabloyu hediye etti.