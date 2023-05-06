Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli’nde devam eden okul inşaatlarındaki çalışmları yerinde inceledi.

Vali Kızılkaya Osmaneli’nde yapılmakta olan 24 derslikli ilkolkul ve 24 derslikli ortaokul inşaatlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Kızılkaya’ya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı eşlik etti. İnşaat işçileriylede sohbet ederek hal ve hatırlarını soran Vali Kızılkaya, “Tarım cenneti Osmaneli’ndeyiz. Yakın vakitte buralar çocuk sesleriyle şenlenecek. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize modern okulları hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.