Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, depremzede öğrencilerin yararına düzenlenen hayır çarşına katıldı, ardından kentte eğitime başlayan afetzede öğrencilerle buluştu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, depremzede öğrencilerin yararına düzenlenen hayır çarşına katıldı, ardından kentte eğitime başlayan afetzede öğrencilerle buluştu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Edebali Ortaokulunda deprem sonrası kentte eğitime başlayan öğrencilerin yararına düzenlenen hayır çarşını ziyaret etti. Ardından depremzede öğrencilerle buluşan Vali Kızılkaya, “Geleceğimizin umudu olan öğrencilerimizin kesintisiz eğitimlerine devam etmesi bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı. Vali Kızılkaya konuşmasının devamında, “Depremzede yavrularımızı kendi çocukları gibi benimseyen velilerimizi yürekten kutluyorum. Zor günlerden geçiyoruz, tam anlamıyla olmasa da el ele verdik yaralarımızı sarmaya başladık. Depremden en çok etkilenen çocuklarımız oldu onların bir an önce normale dönmesi için hepimiz uğraşıyoruz” dedi.