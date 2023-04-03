Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya depremde aile bireylerini kaybeden Mehmet Doğan ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bölgede yaşayan ve depremde aile bireylerini kaybeden Mehmet Doğan’ı ziyaret etti. Vali Kızılkaya ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında, “Elbistanlı Mehmet amcamızın yaşadığı acıyı kelimelere dökmek çok güç. Her şeye rağmen hayata tutunmak için dimdik duruyor. Rabbim, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet etsin, arkada kalan yakınlarının yüreklerinde yanan acıyı dindirsin” ifadelerine yer verdi.