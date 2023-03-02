Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, meydana gelen büyük depremlerden bu yana bölgede çalışmalarını sürdüren Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerini kente dönüş yapması üzerine makamında ağırladı. Yürüttükleri çalışmalar hakkında personellerden bilgi alan Vali Kızılkaya, “Elinize emeğinize sağlık, hayırlısıyla gittiniz geldiniz. Oradaki durumları gördünüz bizlerde yakından takip ediyoruz. Umarım başımıza gelen bu büyük felaketin yaralarını el birliğiyle bir an önce sararız” ifadelerini kullandı.

Güzel havayı gören Osmanelililer parklara akın etti

Güzel havayı gören Osmanelililer parklara akın etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya deprem bölgesinden dönen personeller ile bir araya geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.