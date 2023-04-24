Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan’da çocuklar için düzenlenen ‘Rafadan Tayfa’ çizgi filminin gösterisine katıldı.

Animasyon denince akla gelen ilk isimlerden olan Rafadan Tayfa’nın kahramanları Elbistan’da depremzede çocuklar ile buluştu. Hem konser hem de tiyatro şeklinde gerçekleşen gösteriye bölgede koordinatör vali olarak görev yapan Vali Kızılkaya ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ de katılarak çocukların bayramını kutladı. Vali Kızılkaya, “Elbistan’da bu bayram RafadanTayfa , çocuklarımızın neşesine neşe kattı. Böylesine enerjisi yüksek, eğlence dolu bir atmosferde çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Onların mutluluğu her şeye değer” dedi.