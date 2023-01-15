Bilecik valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı’yı makamında kabul etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, Müdür Gölbaşı’ya başarılar dileyerek memnuniyetini dile getirdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı ile bir araya geldi.

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