Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK destekli Bilim Şenliği’ne katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK destekli Bilim Şenliği’ne katıldı.

Vali Kızılkaya, TÜBİTAK Bilim Şenliği’nde astronomi, bilim, robotik kodlama, sanat, dil öğrenimi, tasarım gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Günümüzde ülkelerin kendilerini geliştirmesi açısından bilim ve teknolojik gelişmelerin önemli olduğunu söyleyen Vali Kızılkaya, geleceğimizin mimarı çocuklarımız ve gençlerimiz için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade ederek TÜBİTAK Bilim Şenliği’nin düzenlenmesinde emeği geçenler teşekkür etti.

Araştırmacı ve geliştirmeci ruhun çocuk yaşta aşılanmasının önemine değinen Vali Kızılkaya, şenliğe katılan öğrencileri tebrik etti.