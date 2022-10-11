Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katılarak, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katılarak, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu.

Her haftanın ilk gününde bir okulda Bayrak törenine katılarak öğrencilerle ”İstiklal Marşı”nı okumayı planladığını belirten, Vali Kızılkaya, bu hafta Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile birlikte katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Vali Kızılkaya, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek, öğrencilere rol model olmalarını ve milli, manevi değerleri anlatmalarını istedi.

Okulda incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, öğretmen ve öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, sorunlarını birebir olarak dinledi.

Öğrenciler ile sohbet eden Vali Kızılkaya, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.